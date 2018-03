28-Jährige stirbt bei Unfall auf der B30

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B30 ist am Samstagmorgen eine 28 Jahre alte Frau ums Leben gekommen, als sie auf glatter Fahrbahn von der Straße abkam.

Die 28-Jährige war nach Polizeiangaben gegen kurz vor halb neun auf der B30 von Oberessendorf in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als sie auf Höhe Englerts ins Schleudern geriet und mit der Fahrerseite gegen einen Baum prallte. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte laut Polizei starker Schneeregen. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden, es bestand eine örtliche Umleitung.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen