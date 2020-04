28 bestätigte Corona-Fälle in Bad Waldsee

Am Mittwoch hat es im Landkreis Ravensburg 24 neue bestätigte Corona-Fälle gegeben. Besonders davon betroffen sind die Städte Bad Waldsee und Wangen im Allgäu, wie das Landratsamt mitteilt. In der Kurstadt stieg die Anzahl der am Coronavirus erkrankten, bekannten Fälle um vier auf insgesamt 28 Fälle an – dabei handelt es sich um 9 Männer und 19 Frauen. Drei Bad Waldseer haben sich vom Virus schon erholt und sind zwischenzeitlich wieder gesund. In Wangen stieg die Zahl der Neufälle um sechs auf ingesamt 71 an. In Aulendorf sind es nach wie vor zwei bekannte Fälle. Im gesamten Landkreis Ravensburg gibt es 444 bestätigte Corona-Fälle und damit 24 mehr als am Vortag. 140 Personen sind schon wieder gesund.