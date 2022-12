28.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf L 285

Drei Verkehrsunfälle hat es am Freitagabend rund um Bad Waldsee gegeben. Auf den dritten Unfall haben SZ-Leser die Redaktion aufmerksam gemacht. Dieser Unfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr auf der L 285 und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro.

Frau kann nicht rechtzeitig bremsen

Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage mitteilt, fuhr ein Frau mit ihrem VW Passat die Tannweilerstraße in Richtung L 285, wo sie an der Kreuzung der beiden Straßen zu spät reagierte und ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Sie fuhr also ungewollt in die Kreuzung ein.

Der von Reute kommende Fahrer eines Fiat Tipo habe keine Möglichkeit mehr gehabt, die Kollision zu verhindern. Die Folge: Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden.