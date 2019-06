Philip Thießen weiß sich keinen Rat mehr. Der 37-Jährige ist vor drei Monaten mit seiner Familie in sein neues Haus in Unteressendorf eingezogen. Alles könnte so schön sein – wenn Telefon, Internet und Fernseher funktionieren würden. Denn obwohl Thießen den Hausanschluss vor mehr als einem halben Jahr beantragt hat, hat die Telekom diesen bis heute nicht freigeschaltet.

Auf dem Handy zeigt der Unteressendorfer die vielen E-Mails, die in den vergangenen Monaten zwischen ihm und der Telekom hin- und hergegangen sind.