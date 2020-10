Vorstand und Kuratorium der Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben (VBAO), zu der auch eine Filiale in Bad Waldsee gehört, haben den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 genehmigt und insgesamt 27 000 Euro an Spenden für Projekte und Vorhaben in der Region Allgäu-Oberschwaben ausgegeben.

Josef Hodrus, Vorstandsvorsitzender der Stiftung der VBAO, stellte dem Kuratorium die neu eingegangenen Projektanträge vor. Das Kuratorium hat beschlossen, acht Projekte mit einer Spendensumme von insgesamt 27 000 Euro zu unterstützen. Dazu gehören das Salvatorkolleg Bad Wurzach mit der Aktion Pausenäpfel, das Hans-Multscher-Gymnasium Leutkirch bei der Erneuerung der Infotafeln am Leutkircher Planetenweg, die Werkrealschule Bad Wurzach und ihrem neu geplanten Soccer Court, der Berufswahlkompass des Ländlichen Schulzentrums Amtzell, die neue Ausstattung des Leseclubraums der Grundschule Achberg, die Erneuerung der Fahrzeuggarage der Albert-Schweizer-Schule Kißlegg, die Anpflanzung einer Wildwiese der Sport- und Naturfreunde Merazhofen sowie der Verein Lindau Move, der einen Skate- und Bewegungspark errichten wird.

Laut Pressemitteilung wurde in einem Rückblick auch über die Projekte berichtet, die mithilfe der finanziellen Unterstützung der Stiftung bereits realisiert wurden. Die Stiftung der VBAO weist zum 31. Dezember 2019 eine Bilanzsumme von 1,02 Millionen Euro auf. Das Kapital wurde vor einiger Zeit durch die VBAO auf 1,0 Millionen Euro aufgestockt. Im vergangenen Jahr wurden rund 40 200 Euro an Spenden ausgegeben, unter anderem für die Adeleggreporter der Kreuzthaler Bürgerstiftung, die Bildungseinrichtungen in Bad Waldsee, den Kneippverein Leutkirch für die Umsetzung des Bewegungsparks Stadtweiher sowie das Seniorenzentrum Carl Joseph in Leutkirch für die Finanzierung von zwei Liegerollstühlen.