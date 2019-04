2700 Besucher beim Camping-Flohmarkt in Bad Waldsee

Dass Camping groß im Trend ist, hat der Camping-Flohmarkt des Erwin-Hymer-Museums am Samstag deutlich gemacht: Trotz launischen Aprilwetters kamen nach Angaben des Veranstalters 2700 Besucher auf das Museumsgelände und stöberten nach Herzenslust an den vielen Ständen. Und weil den Campingfreunden draußen ein garstiger Wind um die Ohren pfiff, ging es zum Einkaufen auch hinein ins Foyer. Zur Freude von Museumsdirektorin Susanne Hinzen besichtigten viele Leute zudem die Sonderausstellung „Unikate - Von Einzelstücken, Tüftlern und kreativen Ideen“.

Schon kurz nach Veranstaltungsbeginn strömten die Fans des mobilen Reisens auf das Museumsgelände. Getreu dem Motto „Wer zuerst kommt, hat auch noch die größte Auswahl“ wechselte schon kurz nach 10 Uhr das erste Campingzubehör seine Besitzer. Thomas Hochstein aus Isny erwarb für kleines Geld ein Salatsieb, das ihm in seinem umgebauten Camper-Lastwagen noch gefehlt hat. „Für meine Schlittenhunderennen brauche ich eine mobile Unterkunft und statte mich dafür aus. Das Angebot hier ist super“, freute sich der Allgäuer Naturbursche und machte sich weiter auf die Suche nach Schnäppchen.

Albrecht Schmitt aus Blitzenreute-Staig hatte vieles von dem im Angebot, was Hochstein suchte. „Ich bin Sammler und trage alles zusammen, was Camper benötigen“, lacht der Händler und verweist auf geblümte Sonnenliegen aus den 1960-er Jahren, die bei jungen Leuten begehrt sind, weil sie „retro“ sind. Seine Kugelgrills sind deutlich jünger, aber ebenfalls begehrt, weil Campen Grillen bedeutet unter freiem Himmel. Und die bunten Schlauchboote hätte man am liebsten gleich mitgenommen – der Sommer steht vor der Türe, auch wenn ausgerechnet am Samstag kein Campingwetter herrschte.

Martina Schmid aus Westerstetten liebäugelte mit einem kleinen, gebrauchten Wohnanhänger von Günther Messerer aus Aulendorf, der direkt am Eingang auf potenzielle Käufer wartete: ein „Puck“ aus dem Hause Hymer. Der Mini-Caravan besitzt „Kultstatus“ und deshalb besichtigten den Kleinen viele Hundert Menschen mit Begeisterung – aber schön einer nach dem anderen, weil nur zwei Platz darin haben. „Der ist klasse und wenn man damit unterwegs ist im Urlaub, erfährt man richtig viel Zuspruch“, erzählte die Besucherin.

Gleich mehrere gebrauchte Freizeitfahrzeuge wurden beim Flohmarkt ausgestellt. Aber auch Zeltanhänger, Vorzelte, Geschirr, Kocher, Mobiliar und Ratgeber für die besten Camping-Reiseziele fanden Abnehmer. Lange Warteschlangen bildeten sich bei einem Verkäufer im windgeschützten Foyer, der Camper-Kleinteile von „A“ wie „Adapterkabel“ bis „Z“ wie „Zeltgestänge“ günstig abgab. Kulinarisch gesehen blieb ebenfalls niemand im Regen stehen – draußen wurde gegrillt und drinnen im „Caravano“ bedient.

Unter den Besuchern waren zwar auch Einheimische. Aber den Kennzeichen auf dem Parkplatz nach zu urteilen, hatte ein Großteil doch eine längere Anreise in Kauf genommen hatte, um Camping-Schnäppchen in Bad Waldsee zu machen. Viele waren mit ihren Reisemobilen noch unterwegs auf Oster-Tour – andere gönnten sich mit ihrem VW-Bus eine Spritztour nach Oberschwaben. Museumsdirektorin Susanne Hinzen jedenfalls war hoch zufrieden mit der enormen Resonanz auf die erste Großveranstaltung des Jahres 2019. Heuer wurden nochmals 700 Besucher mehr gezählt als 2018. „Der Flohmarkt ist ein toller Auftakt für die gerade begonnene Campingsaison. Das bunte Treiben hier macht richtig gute Laune und erhöht die Vorfreude auf den nächsten Campingurlaub“, freute sich Hinzen mit ihrem Team.