27-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 27-jähriger Autofahrer gestanden, der am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Bad Waldsee kontrolliert wurde. Die Polizeibeamten stellten bei dem Mann Anzeichen auf Drogenkonsum fest, so der Polizeibericht. Ein daraufhin bei dem Mann durchgeführter Test reagierte positiv auf THC und Amphetamin, weshalb anschließend eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst wurde. Der 27-Jährige wird angezeigt, eine Weiterfahrt mit dem Auto wurde ihm zunächst untersagt.