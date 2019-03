27-Jährige bei Unfall auf der B 30 verletzt

Mehrere Menschen sind am Samstagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B30 bei der Anschlussstelle Bad Waldsee Nord verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr.

Eine 27-jährige Opel-Fahrerin streifte demnach beim Einfahren in die B 30 einen von Ravensburg kommenden VW eines 55-Jährigen. Im weiteren Verlauf kam der VW ins Schleudern, so dass er gegen die rechtsseitige und linksseitige Leitplanke stieß. Die 27-Jährige musste stationär in einem umliegenden Klinikum aufgenommen werden. Der VW-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken beläuft sich auf rund 3000 Euro. Die Feuerwehr Bad Waldsee war vor Ort im Einsatz.