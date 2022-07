2,58 Millionen Euro für Wahlkreis Wangen-Illertal

Das Land Baden-Württemberg unterstützt finanzschwächere Städte und Gemeinden des Regierungsbezirks Tübingen in diesem Jahr mit 23,3 Millionen Euro. Dies hat der Verteilungsausschuss „Ausgleichstock“ des Regierungspräsidiums Tübingen bekannt gegeben. Von den Ausgleichstockmitteln fließen 2,58 Millionen Euro in den Wahlkreis der Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU).

„Für unsere Städte und Gemeinden im Ländlichen Raum sind die Mittel aus dem Ausgleichstock eine wichtige Stütze bei der Bewältigung kommunaler Aufgaben. Der Bau von Schulen und Kindergärten, Investitionen in die örtliche Infrastruktur oder die Stärkung der Wirtschaft – viele dieser Maßnahmen können nur mit Zuschüssen aus dem Ausgleichstock verwirklicht werden. Die Mittel in Höhe von 2,58 Millionen Euro für 11 unserer Städte und Gemeinden kommen in der aktuell finanziell angespannten Situation gerade richtig“, so Raimund Haser und Petra Krebs.

Der Ausgleichstock hat zum Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen im Land zu schaffen. Gefördert werden neben dem Neubau von öffentlichen Einrichtungen auch dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an bestehenden öffentlichen Gebäuden.

In jedem Regierungsbezirk wurde für die Verteilung der Ausgleichstockmittel ein Verteilungsausschuss gebildet. Dieser Ausschuss entscheidet über die jährliche Verteilung der Mittel im jeweiligen Regierungsbezirk. In diesem Verteilungsausschuss haben neben dem Regierungspräsidium Tübingen Vertreter des Gemeinde-, des Städte- sowie des Landkreistags Sitz und Stimmrecht. Den Vorsitz führt Regierungspräsident Klaus Tappeser.

Im Regierungsbezirk Tübingen stehen für das Förderjahr 2022 aus dem Ausgleichstock 23,3 Millionen Euro zur Verfügung. Hierfür hatten sich 142 Gemeinden mit 147 Anträgen und einer Antragssumme von rund 40,3 Millionen Euro beworben. Insgesamt 14 Anträge konnten nicht berücksichtigt werden.