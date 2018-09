25 Schüler werden Busbegleiter

Mittlerweile zum achten Mal sind Schüler aus den vier weiterführenden Schulen – Gymnasium, Realschule, Döchtbühlschule und Eugen-Bolz-Schule – von Uwe Müller vom Polizeipräsidium Konstanz, Abteilung Prävention, zu Busbegleitern ausgebildet worden. Die 25 Jugendlichen kommen aus den Klassen 8 bis 10 und haben sich, so teilt die Stadtverwaltung mit, freiwillig gemeldet, um auf „ihren“ Buslinien für mehr Sicherheit und weniger Streit im Bus zu sorgen. Zusammen mit den rund 20 Aktiven aus den Vorjahren könnten sie Situationen entschärfen und zu mehr Ruhe und Ordnung beitragen.

Das Busunternehmen Müller aus Gaisbeuren stellte den Polizisten, die im Rahmen der polizeilichen Präventivarbeit diese Ausbildung durchführen, einen Bus zur Verfügung. So könne realitätsnah in Rollenspielen auf mögliche Einsatzsituationen eingegangen werden, schreibt die Stadt, die für die zweitägige Ausbildung das Jugendkulturhaus Prisma zur Verfügung stellte.

Über das Schuljahr hinweg werden die Busbegleiter von jeweils einer Lehrkraft an Eugen-Bolz-Schule (Eberhard Aichroth), Döchtbühlschule (Martin Streicher), Realschule (Gerd Gindele) und Gymnasium (Thomas Bergmann) betreut. Organisatorisch laufen die Fäden bei Thomas Bergmann zusammen. Er ist Verkehrserziehungsbeauftragter des Gymnasiums und war schon an der Konzeption der Busbegleiterausbildung in Bad Waldsee beteiligt.