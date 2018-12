25 Jahre Leidenschaft für das Handwerk

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert übt Reiner Schmid sein Handwerk als Schreiner nun schon aus. Ihn treibt die Leidenschaft für das Handwerk an. Dafür wurde Schmid nun von der Handwerkskammer Ulm mit einem silbernen Meisterbrief geehrt.

Reiner Schmid absolvierte seine Ausbildung im elterlichen Betrieb. Nach dem Meisterbrief, den er wie seinen Gesellenbrief an der Handwerkskammer Ulm erwarb, übernahm er 1998 in der vierten Generation die Schreinerei seiner Familie. „Ich bin in der Schreinerei aufgewachsen. Da hat man das Handwerk direkt in den Genen. Die Vielgestaltigkeit, Individualität und der Umgang mit den Kunden hat mich früh fasziniert“, sagt Schmid laut Pressemitteilung der Handwerkskammer. Jeder Tag verspreche Neues. Sein Betrieb in Bad Waldsee ist auf Küchen spezialisiert: Reparatur, Renovierung sowie Neubau. Dabei steht für Schmid neben der Nachhaltigkeit die Qualität sowie Flexibilität den Kundenwünschen gegenüber an erster Stelle. Im Jahr 2012 eröffnete Schmid ein Küchenstudio. Unterstützung in seiner täglichen Arbeit erhält er von seinem Sohn sowie einem Lehrling, der aus Eritrea stammt.

In den letzten 25 Jahren habe sich viel verändert. Wie aus der Pressemitteilung weiter hervorgeht unterliege der Beruf Schmids wie alle handwerklichen Berufe immer dem Wandel der Zeit und passe sich ihr an. Aus der Tradition heraus entstehe so eine nachhaltige Zukunft. Diese biete vielseitige Möglichkeiten, sie zu gestalten. „Wir brauchen Herzbluthandwerker, die anpacken wollen“, wird Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm zitiert. 533 Handwerkerinnen und Handwerker haben dieses Jahr im Gebiet der Handwerkskammer Ulm eine Meisterausbildung abgeschlossen.