23-Jähriger stürzt aus fünf Metern Höhe von Gerüst

Ein 23 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Arbeitsunfall am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Aulendorfer Straße lebensgefährlich verletzt worden. Der Handwerker hat laut Polizeibericht mit weiteren Arbeitern auf dem Gerüst einer Baustelle gearbeitet. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der 23-Jährige aus rund fünf Metern Höhe zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Arbeiter in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und prüft derzeit, ob möglicherweise ein Fremdverschulden vorliegt.