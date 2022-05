22 Jugendliche sagen „Ja“ zum Glauben

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 8. Mai wurden in der evangelischen Kirche Bad Waldsee 13 Jugendliche von Pfarrerin Oehme konfirmiert, coronabedingt nochmals in zwei Gottesdiensten: der eine um 9 Uhr, der andere um 11 Uhr.

Vor rund 14 Jahren hatten die Eltern und Paten bei der Taufe stellvertretend für ihre Kinder das „Ja“ zur Taufe und zum Glauben gesprochen. Nun sind die Jugendlichen religionsmündig und können ihre Taufe bestätigen. Im Konfirmandenunterricht hatten sie sich rund neun Monate lang auf ihre Konfirmation vorbereitet.

Im Konfirmationsgottesdienst erläuterten die Jugendlichen die wesentlichen Stücke des Glaubens (unter anderem Taufe, Glaubensbekenntnis, Gebote). Auch hatten sie sich jeweils eine biblische Geschichte/ein Bibelwort ausgesucht, welches ihnen in der Konfirmandenzeit wichtig geworden war. Auf berührende Weise erläuterten sie der Gottesdienstgemeinde, was sie jeweils an ihrem Bibelwort besonders angesprochen hatte.

Nach dem Konfirmationssegen reichten die Konfirmierten beim Abendmahl ihren Familien die Hostien – ganz im Sinne des Priestertums aller Gläubigen. Musikalisch kompetent, jugendgerecht, einfühlsam, ansprechend und abwechslungsreich wurde der Gottesdienst gestaltet von Valerii Drahulian (Orgel, Piano) und Sophie Ebe (Gesang, Piano). Das Grußwort übernahmen Kirchengemeinderatsvorsitzende Eva Militz und Kirchengemeinderat Uwe Leipziger, die Technik Aaron Leipziger.

Am Sonntag, 15. Mai wurden von Pfarrer Bertl neun Jugendliche konfirmiert. Sie trugen der Festgemeinde Texte aus Luthers Katechismus vor. Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Der breite und der schmale Weg“. Aufgrund der gelockerten Hygienebestimmungen war nach zwei Jahren wieder ein Gottesdienst möglich, der wieder die Atmosphäre einer Konfirmation hatte.