22-Jährige übersieht Fahrzeug

Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 13.15 Uhr in der Steinenberger Straße in Bad Waldsee gefordert. Die 22-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr laut Polizeibericht aus der Ausfahrt eines Lebensmittelgeschäfts auf die Steinenberger Straße ein und übersah dabei den Opel einer 81-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Autos wurde keine der Fahrzeuginsassinnen verletzt.