210 Teilnehmer turnen durch die Durlesbachhalle

Tanz, Turnen, Akrobatik: Die zehnte Teeny-Gala in Reute-Gaisbeuren hat am Sonntag die dortige Durlesbachhalle mit 210 Teilnehmern und zahlreichen Besuchern gefüllt. Statt um Punkte und Platzierungen geht es bei der Teeny-Gala um Spaß und Unterhaltung für den oberschwäbischen Turner-Nachwuchs und das Publikum. Die Darbietungen reichen dabei von Tanzvariationen und rhythmischer Sportgymnastik über Boden- und Rhönradturnen bis hin zu einer Doppelbarrenshow.

Robert Ettinger moderierte

„Hallo, schön dass du da bist“, so begrüßten gesanglich die „Minnies & Lollipops“ der Ravensburger Tanzschule Matroschka am Nachmittag die Besucher. Graziös, sicher und elegant war dieser Einstand der fünfzehn Mädchen im Alter von drei bis zwölf Jahren. Bei der Teeny-Gala des Turngaus Oberschwaben nahmen Kinder und Jugendliche aus dem Einzugsgebiet von Iller über Saulgau bis Bodensee teil. Ausrichter war in diesem Jahr die TG Bad Waldsee. Die Organisation lag bei Vizepräsidentin „Gesundheit“ Marion Binder vom Turngau Oberschwaben sowie bei TG-Sportvorstand Christof Rauhut. Robert Ettinger moderierte die Show.

Die neun bis vierzehnjährigen Mädchen der TG Bad Waldsee hatten gleich zwei Auftritte. Während die Freizeitgruppe mit Tanz und Turnen glänzte, überraschten die TG-Turnerinnen mit perfektem Boden- und Kastenturnen. Die Arbeit der Trainerinnen Simone Huber, Patricia Resl, Helena Görres und Birgit Steiner hatte sich gelohnt. Trotz derzeit intensiven Wettkampfvorbereitungen zeigten die sechs Mädchen vom TSV Reute ein sehr hohes Niveau. Myriam Bosch und Margit Tzouranis als Übungsleiterinnen verstanden es meisterhaft, die Darbietungen tänzerisch zu verpacken.

Turnkönnen am Barren gezeigt

Während beim TSV Ummendorf Bodenturnen angesagt war, überraschten sieben Mädchen und Jungen von der TSG Bad Wurzach mit waghalsigen Impressionen am Rhönrad. Einen charmanten Charleston mit Stock und Hut brachten zum ersten Mal sechzehn Mädchen aus Laupheim auf die Bühne. „Explosive“ hieß ein Tanz vom TSV Rot an der Rot. Hut-, Turn- und Tanzchoreografie kam von den „Junior Gymnasts“ des TSB Ravensburg. Mit Bodenturnen und Akrobatik der „Mibi-Mädels“ und „Konfetti“ aus Mittelbiberach ging es in die Pause.

Bei einer Barrenshow zeigten fünf Jungs vom SV Tannheim, dass Turnen auch männlich besetzt ist. Rhythmische Sportgymnastik mit Keulen demonstrierte die TG Biberach. Zwanzig Wettkampf-Turnerinnen im Alter von elf bis achtzehn Jahren des SV Tannheim zeigten Tanz und Turnen in Perfektion. Ein besonders glanzvoller Abschluss der Turn-Show lieferte der TV Weingarten „Hypnotic“ mit einem Tanz der Spitzenklasse.

„Einfach phänomenal, die sportlichen Leistungen der jungen Leute. Ich bin stolz, dass Reute-Gaisbeuren diese Veranstaltung ausrichten durfte“, sagte ein hoch zufriedener Ortsvorsteher Achim Strobel.