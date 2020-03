21 bestätigte Corona-Fälle in Waldsee, zwei in Aulendorf

In Bad Waldsee gibt es derzeit 21 bestätigte Corona-Fälle, in Aulendorf sind es zwei. Diese kommunengenauen Angaben hat das Landratsamt am Dienstagabend veröffentlicht.

Im gesamten Landkreis Ravensburg wurden 365 bestätigte Infektionen protokolliert – 67 davon sind mittlerweile wieder gesund, eine Person ist verstorben. Laut Landratsamt handelt es sich um eine Person aus Wangen im Allgäu. Nähere Angaben machte die Behörde aus Gründen des Datenschutzes gleichwohl nicht.

Zu der Anzahl der bestätigten Corona-Fälle gab noch ein weiteres Detail, nämlich das Alter. Demnach macht die Altersgruppe zwischen 51 und 60 Jahren im Kreis Ravensburg – mit rund 100 Infizierten – den größten Anteil aus. Danach folgen die Altersgruppen zwischen 41 und 50 Jahren (rund 70 Infizierte) sowie 16 bis 30 Jahre (rund 60 Infizierte). Rund 50 Personen Ü-60 wurden positiv getestet.