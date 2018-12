200 Gäste lachen sich über die Weisheiten einer Echse kaputt

Es war ein Abend mit richtig schöner, guter Unterhaltung, bei der die zwei Stunden Programm im Handumdrehen vorbei waren. Zu Gast bei der Kleinkunstreihe Kultur am See war – tja und jetzt wird es schon etwas schwierig, denn man könnte jetzt über den genialen Puppenspieler Michael Hatzius schreiben. Doch die Bühnenpräsenz gehörte voll und ganz dem Tier aus der Urzeit – der Echse. Deren schnoddriger und mitunter auch recht frivoler Charme mag zwar nicht jeden der rund 200 Besucher begeistert haben, aber die Direktheit, mit der die Echse Dinge an-spricht und präzise auf den Punkt bringt, wirkte mit einer unwiderstehlichen Präsenz, der bereitwillig die ganze Konzentration gewidmet wird.

Seit Urzeiten auf dem Planeten zuhause, schöpft die Echse aus einem reichen Erfahrungsschatz, wobei sie sich munter aus den verschiedenen Epochen und Erdzeitaltern bedient. Ungehört verklangen ihre Warnungen vor dem großen Meteoriten-Einschlag, und die Echse musste mitansehen, wie mit den Dinosauriern bereits die zweite großartige Zivilisation des Planeten ausgelöscht wurde. Jawohl die zweite, denn lange zuvor hatte sich schon die Entenzivilisation selber reingeritten. Es folgte eine anschauliche Lehrstunde in Leben, Wirken und Niedergang der Enten.

Kein erhobener Zeigefinger, vielleicht einmal ein Mittelfinger, aber zum Brüllen komisch hatten die Enten, die sich da auf dem Spieltisch der Echse versammelt hatten einen Schicksalsweg beschritten, auf dem es nicht gerade wenig Parallelen zur deutschen Jetztzeit gab. Aus der Entenzeit herüber gerettet hat die Echse das personalisierte Horoskop mit den fünf göttlichen Glücksenten. Souverän und wohl nicht ganz bühnenunerfahren ließ Jürgen die Echse mit ungewöhnlicher Präzision in seine Zukunft blicken. Nicht ganz verwunderlich, wenn man den geschickten Smalltalk zwischen Jürgen und der Echse aufmerksam verfolgte. Verwunderlich aber war der Zaubertrick, mit der die passende Aszendentenente erschien. Eine der Stellen im Programm, an der auch mal klar wurde, dass hinter all dem Echsenuniversum der geniale Kopf und fingerfertige Puppenspieler Michael Hatzius steckt.

Die Echse gibt sich als weltmännischer, gönnerhafter und weit gereister Superstar, der auch mal der kleinen Kurstadt Bad Waldsee die Ehre gibt und fragt: „Darf ich Waldi zu Euch sagen?“. Von Berlin bis in den tiefen Süden war es eine lange Reise durch Deutschland mit seinen schönen Landschaften und seinen liebenswerten, herzlichen Menschen, „aber leider ist das nicht alles gleichmäßig verteilt“ so die Echse. Bayern zum Beispiel habe wunderschöne Landschaften. Nach den harmoniebedürftigen Hessen und den tierischen Franken kriegen natürlich auch noch die Schwaben ihr Fett ab; vor allem dann wenn sie nicht zuhause bleiben und in Berlin, der Heimat der Echse, zu siedeln beginnen. „Wer einen Schwaben hat, der wünscht sich den Syrer zurück, der kann wenigstens Deutsch.“

Vielleicht überflüssig zu erwähnen, dass politische Korrektheit nicht zu den Tugenden der Echse gehört. Dennoch verzeiht sie den Schwaben die vielen Sch-Laute, da diese nur aufgrund eines Hirnfehlers erklärbar seien. Obwohl das Programm den treffenden Namen „Echstasy“ trägt, ließ Hatzius dann doch noch an seinem vielfältigen Schaffen als Puppenspieler teilhaben. Neben den bekannten, tragisch-traurigen Erlebnissen vom Huhn gab es auch eine ganz fiese und gemeine Zecke, die dem korrespondierenden Märchenprinzen das Leben schwer machte.