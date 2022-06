20 Jahre Wohnpark am Schloss Bad Waldsee

Der Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Pandemiegerecht gefeiert wird dieser runde Geburtstag in der Seniorenwohnanlage nur intern - mit mehreren kleinen Feiern, Konzerten, einem Tanznachmittag sowie einer Wildkräuterführung.

„Gemeinschaft macht für mich das Leben hier im Wohnpark aus: Man trifft jeden Tag gleichaltrige und gleichgesinnte Menschen, mit denen man sich unterhalten kann - sei's beim Stammtisch, beim Mittagessen, beim Gottesdienst und bei den Veranstaltungen“, zieht Bewohner Josef Mattes nach 17 Jahren im „Wohnen mit Service“ eine durchweg positive Bilanz. Der frühere Waldseer Pfarrer und Ex-Dekan entschied sich anlässlich seiner Pensionierung 2005 für diesen Umzug. „Mir war es wichtig zu wissen, dass ich im Alter gut versorgt bin und dass ich bei Bedarf auch im Pflegeheim einen Platz bekomme“, erzählt der 86-Jährige von seinen Beweggründen, eine der begehrten Wohnungen im Gebäude der früheren Schlossparkklinik zu kaufen. Bis heute bringt sich der Geistliche hier als Seelsorger ein und feiert Gottesdienste in der Hauskapelle.

Seit Eröffnung des Wohnparks am Schloss werden lange Wartelisten geführt, weil es in der Großen Kreisstadt Bad Waldsee nach wie vor an vergleichbaren Wohnprojekten für Seniorinnen und Senioren mangelt. Die St. Elisabeth-Stiftung hat zwar am Waldseer Stadtgraben 19 im Jahr 2017 einen zweiten Wohnpark eröffnet, aber auch dort ist die Nachfrage groß. Dass sich die beiden Seniorenwohnanlagen in der Kurstadt von Anfang an großer Beliebtheit erfreuten und gesellschaftlich gut verankert sind, ist zweifelsohne mit Verdienst der langjährigen Wohnparkleiterin Heidi Schreiber. Bis zum Eintritt in ihren Ruhestand Ende 2021 sorgte sie mit ihrem Team dafür, dass das „Wohnparkkonzept“ mit Leben erfüllt wurde.

Ihre Nachfolgerin führt diese Arbeit an der Spitze der gut vernetzten Einrichtung seit einem guten halben Jahr mit großem Engagement weiter. „Corona hat uns zwar bis zuletzt leider etwas ausgebremst, aber wir hoffen sehr, dass sich unser Wohnpark nach der Pandemie wieder öffnen kann für Gäste, die gerne zu unseren Veranstaltungen kommen und Abwechslung in den Alltag bringen“, blickt Laura Heber voraus.