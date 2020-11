20-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Bei einem Unfall in Bad Waldsee hat sich ein 20-jähriger Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 16.20 Uhr auf der Landstraße 275 in Richtung Bad Schussenried.

Der junge Mann kam mit seinem BMW in einer Kurve auf Höhe des Hofguts Elchenreute aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der schwerverletzte 20-Järhige kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Abschleppdienst musste den Wagen abtransportieren.