20 bestandene Prüfungen und zwei neue Deutschkurse an der VHS Bad Waldsee

20 Frauen und Männer aus 14 Nationen haben im März an der VHS Bad Waldsee die interne Deutsch-Sprachprüfung A2 für Zuwanderer abgelegt. Sie sind nun in der Lage, sich mit einfachen Sätzen mündlich und schriftlich auf Deutsch zu verständigen, sowie kurze Texte inhaltlich zu erfassen. In den nächsten zwei Monaten bereiten sie sich mit ihren Lehrkräften Justine Damm und Siegfried König auf den B1-Abschluss im Juli vor, der ihnen eine betriebliche Ausbildung ermöglichen soll.

Neben diesem bereits seit Oktober laufenden Kurs hat die VHS Bad Waldsee Mitte März außerdem zwei weitere Deutschkurse gestartet. Dabei handelt es sich zum einen um einen BAMF-geförderten Integrationskurs, zum anderen um einen vom Landkreis geförderter niederschwelligen Deutschkurs.

Der Integrationskurs ist ein Wiederholerkurs, das heißt, er richtet sich an all diejenigen Teilnehmer, die bereits einen Integrationskurs besucht, die Prüfung aber nicht bestanden haben. 15 Personen, überwiegend aus den Herkunftsländern Syrien, Eritrea und Afghanistan haben nun die Möglichkeit, 300 Unterrichtsstunden zu wiederholen und erneut die B1-Prüfung zu versuchen.

Der niederschwellige Deutschkurs wurde über das Regionale Bildungsbüro Ravensburg beantragt und richtet sich an Anfänger, die vorher noch keinen Deutschkurs besucht haben. Es ist eine kleine, nur an zwei Tagen pro Woche stattfindende Maßnahme, die bis Juli dauern wird. Damit sollen die Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern auf den nächsten Anfänger-Integrationskurs vorbereitet werden, der im Herbst 2019 beginnen wird. Somit hat das VHS-Team die Möglichkeit, sich um die bürokratischen Dinge für den Integrationskursstart kümmern, während die ersten Lektionen in Deutsch bereits erteilt werden.

Im neuen Anfänger-Integrationskurs ab Herbst sind noch einige Plätze zu vergeben. Der Kurs wird an fünf Vormittagen pro Woche stattfinden und sich über etwa neun Monate erstrecken. Interessierte Personen können sich dafür ab sofort bei Eva Ehrmann, Koordinatorin für den Bereich Deutsch als Fremdsprache, melden. Es besteht die Möglichkeit, als Vorbereitung in die oben genannte kleine Maßnahme einzusteigen. Im besten Fall bringen die Interessenten bereits eine Zulassung zum Integrationskurs mit. Liegt diese noch nicht vor, kann sie gegebenenfalls nach einem Beratungsgespräch beantragt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter e.ehrmann@bad-waldsee.de oder telefonisch in der VHS unter 07524/ 49941.