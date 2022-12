2. Herren schließt Hinrunde mit Sieg gegen Tettnang ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem klaren 9:3-Erfolg im Heimspiel gegen den TTC-74 Tettnang II in der Kreisliga B des Bezirks Allgäu-Bodensee konnte die zweite Tischtennismannschaft der TG Bad Waldsee im letzten Spiel der Hinrunde am 3. Dezember einen Erfolg feiern. Es war der Abschluss einer schwierigen Halbserie. Nachdem die Mannschaft zwei Mal in Folge von der Kreisliga D aus direkt aufgestiegen ist, war absehbar, dass die Saison eine sportliche Herausforderung wird. Das Ziel lautete Klassenerhalt, auch weil Leon Minsch, Lukas Dachs und Markus Czasch in der I. Mannschaft als Ersatz aushelfen mussten und bei parallel stattfindenden Spielen so nicht zur Verfügung standen. Hinzu kam der verletzungsbedingte Ausfall über die gesamte Serie von Joachim Dullinger als Nummer eins der 2. Mannschaft.

Das Spiel gegen den bisher punktlosen Tabellenletzten Tettnang konnte mit Leon Minsch, Lukas Dachs, Markus Czasch, Uwe Eilers, Konstantin Simeonidis und Raimund Minsch in der aktuell bestmöglichen Aufstellung bestritten werden. Durch den Sieg stehen die Waldseer mit 4:8 Punkten auf dem vorletzten Platz vor Tettnang (0:12) und hinter dem punktgleichen SV Ettenkirch II. Da nur der letzte Platz über ein Relegationsspiel zum Abstieg führen kann, stehen die Chancen auf den angestrebten Klassenerhalt recht gut. In der Hinrunde spielten Leon Minsch (4:2), Lukas Dachs (5:4), Markus Czasch (5:2), Uwe Eilers (4:5), Konstantin Simeonidis (2:3), Raimund Minsch (1:4), Bernhard Brändle (0:5), Frieder Jetter (0:1), Hartmut Groß (0:3), Guido Schaikowski (1:3) und David Kasper (0:1). Im Doppel steht die Bilanz bei 6:13.