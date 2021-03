17-Jähriger läuft vor Auto

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 17-Jähriger befunden, der die Polizei am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Waldseer Zeppelinstraße beschäftigt hat.

Der Jugendliche lief laut Bericht zunächst vor das Auto eines Verkehrsteilnehmers und wollte von diesem zum Bahnhof gefahren werden. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife setzte sich der junge Mann auf die Motorhaube des Streifenwagens und zog sich an der Windschutzscheibe hoch. Die Polizisten mussten dem 17-Jährigen, der sich nicht beruhigen ließ, Handschellen anlegen und ihn in eine Spezialklinik begleiten. Inwiefern sich der Teenager strafbar gemacht hat, wird derzeit geprüft.