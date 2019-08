16 Minuten zu lange gespielt - Bußgeld für Stadtkapelle sorgt für Diskussionen

Grün schillernde Schmeißfliegen gehören nicht gerade zu den beliebtesten Tieren. Im Gegenteil: Sie erzeugen Ekel, wenn sie an schönen, warmen Sommertagen über das Essen herfallen.

Aber „Lucilla sericata“, wegen ihrer roten Augen auch „Goldfliege“ genannt, ist tatsächlich zu etwas nutze. Ihre Larven werden in der Wundheilbehandlung eingesetzt, weil sie ausschließlich krankes Gewebe fressen. Am Elisabethen-Krankenhaus in Ravensburg hat man in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen damit gemacht.