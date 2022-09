16-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Einen Bruch an der Hand erlitt eine 16 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 6.30 Uhr in der Frauenbergstraße. Das teilt die Polizei mit. Die Jugendliche fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Fußweg entlang der Fahrbahn und wollte nach links in Richtung Bauernschule abbiegen. Eine entgegenkommende 18-jährige VW-Lenkerin bog ihrerseits nach rechts zur der Schule ein, wodurch es zum Streifvorgang zwischen der Radlerin und dem Pkw kam. Sachschaden entstand nicht, die Jugendliche musste im Anschluss in einer Spezialklinik ärztlich versorgt werden.