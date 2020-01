1500 Hästräger in Michelwinnaden

Zum großen Narrenumzug, der in Michelwinnaden nur alle fünf Jahre stattfindet, sind etwa 1500 Hästräger in Bad Waldsees kleinsten Ortsteil gekommen.

Das große närrische Ereignis wurde von der Narrenzunft Michelwinnaden „Bulla-Rätze“ klasse organisiert und bewältigt. Allein die Zahlen und Daten sprechen Bände: Michelwinnaden hat nur etwa 650 Einwohner – und die Narrenzunft hat allein etwa 280 Mitglieder. Zum großen Narrenumzug waren etwa 1500 Hästräger aus nah und fern gekommen. Den weitesten Anfahrtsweg hatte die Narrenzunft „Laudonia“ Lauingen aus Bayern. Der Wettergott hatte es besonders gut gemeint, denn er sandte am Samstagabend die letzten Sonnenstrahlen auf das närrische Geschehen, als sich der Zug pünktlich um 16.30 Uhr vom Sportplatz aus in Bewegung setzte, angeführt vom Musikverein „Concordia“ Michelwinnaden.

Christian Burgmaier, seit 2015 Zunftmeister der Narrenzunft„Bulla-Rätze“, der zusammen mit Bürgermeister Roland Weinschenk, Ortsvorsteher Frieder Skowronski und etlichen Funktionären befreundeter Zünfte den Narrensprung von der Ehrentribüne aus verfolgte, durfte viel Komplimente entgegennehmen. „Welch bewundernswerte Fest-Infrastruktur ihr in dem kleinen Dorf mit so vielen Helfern geschaffen habt, das ist einmalig“, so die Kernaussage. Machbar war dies nur, weil die Dorfgemeinschaft so viele Ehrenamtliche hat, angefangen bei Feuerwehr, Musikverein, Narrenzunft, Oldtimer-Gruppe, Sportverein und weitere. Eine große Anzahl war als Helfer im Einsatz, denn schließlich galt es auch noch die vielen Gäste bei der langen Partynacht zu verpflegen im Festzelt, in der Burg und in einer großen Werkshalle. Unterstützt wurden die Helfer und Ordner zudem von Polizei und DRK.

Den Narrensprung mit dem spannenden Motto „Z’Nacht in Winiga“ erlebten geschätzt nochmals 1500 Besucher, die im Zentrum in dichten Reihen das närrische Treiben in bester Stimmung verfolgten. Die Maskenträger und die sie begleitenden Kinder zeigten sich recht freigebig und verteilten Süßigkeiten aber auch reichlich Konfetti. Beim Start des Umzugs war es noch hell, aber schon eine Stunde später in der Dämmerung und als dann die Straßenlampen das närrische Tun erhellten, wirkten vor allem die Hexen noch schaurig-schöner als bei Tageslicht. Allein 15 musizierende Gruppen, davon Bands, Fanfarenzüge, Lumpenkapellen, Musikvereine, Schalmeiengruppen, sorgten für schmissige Unterhaltung und für viel Bewegung und heizten den Zuschauern am Straßenrand gewaltig ein.

Immer wieder brandete Sonderbeifall auf, wenn sich Narrengruppen sportlich akrobatisch zeigten und ihre Künste beim Pyramidenaufbau zeigten. Besonders kräftig war der Applaus beim Hexennachwuchs. Am Ende des Umzugs mit insgesamt 37 Gruppen hatten sich etliche Maskenträger der einheimischen Narrenzunft eingereiht und präsentierten ihre Masken „Bulla-Rätze“ und „Brunnenhölzler, denn die große Schar der Michelwinnader Maskenträger war als Helfer im Einsatz.

Beim großen Narrensprung wurde das 30-jährige Bestehen der Zunft Michelwinnaden ausgiebig gefeiert – ebenso wie beim großen Zunftmeisterempfang in der Burg.