1500 Euro für die Frühförderstellen

Kinder sind das wertvollste Gut in unserer Gesellschaft und wenn Eltern merken, dass ihr Nachwuchs einen besonderen Förderbedarf benötigen könnte, dann sind die Experten und Expertinnen der Interdisziplinären Frühförderstellen der St. Elisabeth-Stiftung in Ehingen, Blaubeuren und Langenau für diese da. An diese wichtige Einrichtung hat Florian Schwarzenbach von Rommel Bürotechnik aus Laupheim gedacht, als er in der Vorweihnachtszeit spenden wollte. 1500 Euro sind zusammengekommen, die er nun symbolisch in der Stiftungszentrale an Anna Weber, Leitung Fundraising und Fördermanagement, übergab.

„Ich wollte gerne da helfen, an die nicht so oft gedacht wird und die dennoch eine enorm wertvolle Arbeit leisten. Tag für Tag. Da bin ich auf die Interdisziplinäre Frühförderstelle der St. Elisabeth-Stiftung aufmerksam geworden und mir sofort bewusst, hier will ich helfen“, erzählt Florian Schwarzenbach. Die Spende sorgte nicht nur bei Anna Weber für ein Lächeln, sondern bescherte Andrea Schulz, Psychologin und Leitung der Interdisziplinären Frühförderstellen, neue Beschaffungsmöglichkeiten. So wird ein Teil des Geldes für eine neue Behandlungsliege für die Physiotherapeuten verwendet und der Rest fließt in neue Spielsachen und Fördermittel für die Kinder. „Wir haben im vergangenen Jahr 340 Familien beraten und 131 Kinder mit Therapie- und Förderangeboten unterstützt. Da kommt diese Spende genau richtig, um unser Leistungsspektrum weiter uneingeschränkt anbieten zu können“, berichtet Anna Weber.