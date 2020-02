150 Menschen kommen zur Mahnwache von Global

Der Einladung des Vereins Global zur Mahnwache auf dem Rathausplatz Bad Waldsee anlässlich des mutmaßlichen Terroranschlags in Hanau sind am Fasnetssonntag nach Angaben des Vereins etwa 150 Menschen aller kulturellen und religiösen Zugehörigkeiten gefolgt.

Nach dem Appell von Lisa Geiger nicht nur wegen dieses traurigen Anlasses, sondern auch künftig im Alltag den Zusammenhalt und den gemeinsamen Dialog zu intensivieren, verlas Dagmar Rüdenburg die Namen und Kurzbiografien der in Hanau getöteten Bürger, heißt es in der Pressemitteilung. Für jedes Mordopfer wurde eine weiße Rose aufgestellt. Im Anschluss betonte Schwester Birgitta von den Franziskanerinnen in Reute die Notwendigkeit der gegenseitigen Achtung und das gemeinsame Einstehen mit- und füreinander, völlig unabhängig von der Herkunft und der Religionszugehörigkeit, so das Schreiben weiter.

Zeichen gegen Rassismus setzen

Auf die Frage, ob eine Mahnwache am Fasnetssonntag sein müsse, sagte Corinna Kreidler als Sprecherin der Grünen, dass man es sich eben nicht immer aussuchen könne, wann man ein Zeichen für Solidarität und gegen Rassismus setzen muss: „Wenn man es setzen muss – so wie diese Woche – dann eben auch am Fasnetssonntag“, wird Kreidler zitiert.

Auch Aytac Akdeniz vom Türkischen-Islamischen Kulturverein Bad Waldsee betonte gemäß des Presseberichts die Wichtigkeit des friedlichen Zusammenlebens, des gegenseitigen Respekts und des Dialogs zwischen allen Bürgern in Bad Waldsee, Baden-Württemberg und Deutschland. Er hob hervor, dass die Migranten und deren Nachkommen ein Teil von Deutschland seien und hier weiterhin in Frieden arbeiten und leben wollten. Akdeniz lud zum gemeinsamen kulturellen und religiösen Austausch ein, um somit das gegenseitige Verständnis und die Solidarität zu fördern.

„Pflicht zum gegenseitigen Respekt“

Nach dem Song von Konstantin Wecker „Sage nein“, der sich einem Appell von Ulrich Köpfler zum Widerstand gegen rechte Parolen anschloss, sprach Pfarrer Wolfgang Bertl für die evangelische Kirchengemeinde und betonte die christliche und menschliche Pflicht zum gegenseitigen Respekt, so der Pressetext abschließend.