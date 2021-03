15 Kubikmeter Müll bei Stadtputzete Bad Waldsee gesam

Zahlreiche Bürger haben am vergangenen Samstag bei der Bad Waldseer Stadtputzete mitgeholfen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

In Stadt und Ortschaften sammelten sie weit mehr als 15 Kubikmeter Müll. Nahezu alles, was man sich vorstellen kann, war mit dabei – so etwa Glasflaschen, Verpackungen, Reifen, Matratzen und sogar eine Toilettenschüssel, um nur einige Beispiele zu nennen. Im Wald stießen die Helfer sogar auf illegal entsorgtes Altöl. Neben den großen und sperrigen Fundstücken kamen auch 175 Müllsäcke zusammen.

Viele der kleinen und großen Sammler waren von der Masse, die sie fanden, völlig überrascht und teils auch entsetzt. Bürgermeister Matthias Henne spricht allen, die mitgemacht haben, seinen großen Dank aus. Als Zeichen der Anerkennung gab es für die Helfer Schokolade. „Die Aktion kam super an und war wirklich ein erfolgreicher und sinnvoller Tag“, freut sich Sabine Bucher von der Stadtverwaltung, die die Koordination für die Stadtputzete innehatte. Gemeinderätin Lucia Vogel hatte die Aktion angeregt.