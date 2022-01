140 Personen ziehen durch Bad Waldsee

Wie auch in anderen Städten waren am Montagabend rund 140 Demonstranten in der Altstadt unterwegs.

Keine Botschaften zu vernehmen

Angekündigt wurde die Aktion unter anderem in diversen Gruppen auf dem Messangerdienst „Telegramm“. Vor Ort waren nicht nur die Demonstranten, sondern auch Vertreter von Polizei und Ordnungsamt. Bei der Demo, die von der Hochstatt aus auf verschiedenen Wegen um den Stock und durch die Altstadt führte, wurden keine Forderungen oder Positionen kund getan. Auch Plakate oder Banner waren nicht zu sehen. Nur vereinzelt haben die Demonstranten Kerzen oder Laternen mitgeführt. Auch Hunde und Kinder waren dabei.