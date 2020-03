140 Besucher kamen zum lodernden Funkenfeuer

Zum Aufbau des diesjährigen Funkens waren die Oldtimerfreunden Michelwinnaden und den Bauwagenfreunden Winiga am vergangenen Samstag bereits um 7.30 Uhr auf die Wiese hinter dem Anwesen von Edmund Gresser gekommen. Das teilen die Mitglieder des Aufbauteams mit

Mit acht leistungsstarken Traktoren, sieben Kipperanhängern und einem mobilen Greifbagger wurde Reisig aus Baum- und Heckenschnitten bei den Einwohnern von Michelwinnaden und Umgebung abgeholt. Philipp Hepp und Stefan Storrer schichteten dann laut der Pressemitteilung auf einer Grundfläche von zwölf mal zwölf Metern das angelieferte Reisig, das von Hubert Schmid und Sebastian Jekal mit ihren Teleskopladern nach oben gereicht wurde konusförmig bis auf die endgültige Höhe von etwa zehn Metern auf. Am Nachmittag gegen 16 Uhr war der Funken fertig aufgeschichtet.

Ab 18 Uhr fanden sich die ersten Besucher am Verpflegungsstand der Oldtimerfreunde Michelwinnaden ein. Marion Hepp, Kristina Hepp, Silvia Riedle und Carmen Schuhmacher sorgten für die Bewirtung der Besucher. Edmund und Daniel Gresser, Paul Hepp jr. und Julian Hepp, Stefan und Sebastian Storrer entzündeten um 18.15 Uhr das Funkenfeuer. Rasch stand der ganze Funken hell erleuchtet in Flammen und zeichnete sich deutlich vor der Silhouette des Nachthimmels von Michelwinnaden ab, heißt es weiter in dem Pressetext.

Die auf etwa 140 Personen geschätzte Zahl der Besucher verteilte sich auf der Fläche zwischen dem Verpflegungsstand und dem lodernden Feuer des Funkens. Gegen 19.15 Uhr setzte Regen ein, der stetig stärker wurde, weshalb die Besucher mehrheitlich das Funkengelände verließen und nur noch die Brandwache vor Ort verblieben war.

Mit dem Funkenfeuer wurde der Brauch des Winteraustreibens auch in diesem Jahr in Michelwinnaden erfolgreich fortgesetzt. Obgleich der vergangene Winter in diesem Jahr ungewöhnlich mild war und es wenig auszutreiben galt. Selbst die Störche haben auf eine Überwinterung im Süden verzichtet und waren den ganzen Winter über in der Umgebung von Michelwinnaden gesichtet worden. Die Störche haben bereits wieder ihr Nest auf dem Dach der Burg bezogen, kann man dem Pressebericht abschließend entnehmen.