1300 LED-Lampen zaubern vorweihnachtliche Stimmung

Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs haben die alljährliche Weihnachtsbeleuchtung in der Wurzacher Straße, am Wurzacher Tor, in der Hauptstraße und in der Ravensburger Straße aufgehängt. Dies teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Im Bild sind demnach die Mitarbeiter Nikolaus Nester und Andreas Hasch (von links) auf der mobilen Arbeitsbühne zu sehen. Insgesamt werden rund 1300 energiesparende LED-Lampen die Altstadt in vorweihnachtliche Stimmung hüllen. Foto: Brigitte Göppel