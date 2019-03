130 aktive Imker kümmern sich um über 1000 Bienenvölker

Der Bezirksimkerverein Bad Waldsee hat sich im Adlersaal in Molpertshaus zur Hauptversammlung getroffen. Auf der Tagesordnung stand neben dem Jahresrückblick auch die Wahl des ersten Vorsitzenden, des Schriftführers sowie des ersten Kassenprüfers. Vitus Fussenegger wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Höhepunkt des Abends war nach Angaben des Verein der Vortrag von Frank Neumann, Referent des Landesverbandes, zum Thema „Bienen pflegen – nachhaltig imkern, mit gesunden Bienen durchs Bienenjahr“.

Neben zahlreichen Mitgliedern und Gästen begrüßte der Vorsitzender Vitus Fussenegger auch einige Neuimker. Im Jahresrückblick fasste er die Herausforderungen des vergangenen Jahres für die Imker zusammen. Es sei insgesamt wieder ein gutes, aber durch den langen Sommer und die Trockenheit auch schwieriges Jahr für die Imker und die von ihnen betreuten Bienenvölker gewesen. Die Imker seien mit den Erträgen aus der Frühtracht recht zufrieden gewesen. Die Sommertracht war laut Fussenegger dagegen etwas zwiespältig. Manche Imker hätten sich über schönen, dunklen Waldhonig gefreut, andere hätten aber feststellen müssen, dass ihre Bienenvölker sogenannten Melizitosehonig sammelten. Dieser sei nur sehr schwer zu ernten und auch für die Bienen nicht als Winterfutter geeignet.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, teilt der Verein weiter mit. Die von Karl-Heinz Rundel geführte Vereinskasse sei in bester Ordnung, was durch die beiden Kassenprüfer bestätigt wurde. Vitus Fussenegger, der sich seit nunmehr 24 Jahren unermüdlich im Vorstand engagiert, wurde für weitere vier Jahre als erster Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Maria Nold legte ihre Funktion als Schriftführerin aus beruflichen und privaten Gründen nieder, heißt es im Vereinsbericht. Einstimmig wurde Andreas Honisch aus Bad Waldsee als neuer Schriftführer in den Vorstand gewählt. Zum Kassenprüfer wurde Klaus Wachter ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Imkerverein wurden Herr Andreas Seyboldt und Herr Hubert Vogel mit der Ehrennadel und Urkunde des Landesverbandes württembergischer Imker ausgezeichnet. Für sein langjähriges aktives Engagement im Verein, insbesondere in der erfolgreichen Zuchtarbeit, wurde nach Angaben des Vereins Albert Lorinser gedankt. Bereits im vergangenen Jahr war er altersbedingt als Zuchtobmann zurückgetreten, stehe aber auch weiterhin mit Tat und Rat aus seinem langjährigen Erfahrungsschatz zur Verfügung.

Dass die Zucht im Verein auch im vergangenen Jahr erfolgreich war, führte Vitus Fussenegger in seinem Bericht als Zuchtobmann aus. „Nur gesunde Bienenvölker können sich gegen die bestehenden und immer wieder neu eingeschleppten Krankheiten und Parasiten wehren“, so Fussenegger. Dies bestätigte auch Referent Frank Neumann vom Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf. In seinem Vortrag über das Thema „Bienen pflegen – nachhaltig imkern, mit gesunden Bienen durchs Bienenjahr“ führte er eindrucksvoll die großen Herausforderungen für Bienen und letztlich auch Imker aus. „Auch in der Imkerei muss die Gesundheit der Bienen an erster Stelle stehen, vor den wirtschaftlichen Interessen“, wie er laut Pressebericht in seinem Fazit resümierte. „Nur so kann auch weiterhin nachhaltig der Honigertrag und die Bestäubungsleistung der Bienen gesichert werden.“

Diese wichtigen Aufgaben werden im Vereinsgebiet in Bad Waldsee und Umgebung von mehr als 1000 Bienenvölkern übernommen, schreibt der Bezirksimkerverein. Gehegt und gepflegt würden diese Bienenvölker von über 130 aktiven Imkern die im Waldseer Bienenverein organisiert seien und sich „auf ein gutes Bienenjahr mit gesunden Bienenvölkern und viel Deckelwachs“ freuen, wie Vitus Fussenegger abschließend feststellte.