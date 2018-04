120 Kinder feiern Erstkommunion in Bad Waldsee

120 Kinder haben an den vergangenen Sonntagen ihre Erstkommunion gefeiert. Sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften hat sich der Nachwuchs unter dem Motto „Komm bau mit mir das Haus der Kirche“ auf die besondere Zeremonie vorbereitet.

Bad Waldsee

Leni Achberger, Lucas Althammer, Michael Altvater, Nick Asselborn, Miriam Auer, Julian Bauhofer, Jule-Marie Beck, Sophie Behr, Marlon Bernhard, Alisha Bernhard, Dimitros Nikos Bios, Jonas Blaser, Enrico Blaser, Jacob Bohner, Leonie Boos, Aurelio Di Fiore, Gianluca De Marco, Gianluca Ege, Luca Fischer, Linda Franz, Leon Philipp Gadomskiy, Simon Gapp, Johanna Geiger, Francesca Giampa, Christina Göndör, Benedikt Gresser, Julius Gresser, Jordan Greyling, Tijana Haidorf, Rebecca Hampel, Levi Hohl, Sarah Marie Jobke, Klara Helene Kessler, Tia-Sophie Klan, Anna Sophie Klingele, Julius Marlon Kuhle, Ida Leins, Simon Lorinser, Paul Löschner, Sara Luise Mast, Joel Maucher, Annabell Mayerhofer, Patrick Mock, Talia Mohr, Jule-Emelie Müller, Hanna Nägele, Emilia Natterer, Luca Nester, Lea Nußbaumer, Patricia Oberhofer, Leandro Gretzbach, Niklas Ort, Gabriel Palermo, Emma Sophie Parwan, Mirja Amelie Pfeifer, Alexander Rauß, Angelina Rebholz, Valentino Maurice Reinhardt, Linus Remensberger, Adrian Rist, Luca Marcell Schmid, Hannes Schröer, Julia Schulz, Leonhard Schumann, Alena Senn, Anna-Marie Serfontein, Philipp Sigg, Nick Sonntag, Hannah Stärk, Damian Szulc, Chantal Teilhof, Jonas Vieweger, Lara Vonier, Annalena Weber, Anna Weber, Marcella Welte, Lisa Wilbold, Lia Wingart.

Reute-Gaisbeuren

Janis Deiber, Kiara Ebel, Lukas Freisinger, Sandro Gütler, Pascal Hörmann, Robin Immler, Diana Januschewski, Ida Lauter, Joel Maucher, Marius Merk, Karla Natter, Greg Oberhofer, Leonie Obermayer, Pascal Rebmann, Luca Risoluto, Hannes Schlayer, Klara Schösser, Theresa Speh, Daniel Walcher, Tatjana Weishaupt, Eleanor Wiebe, Mariella Winter, Maxim Zimmermann, Ronja Zukic.

Haisterkirch

Jule Bendel, Lara Eisenbart, Tim Eisenbart, Mia Hamm, Julian Kamm, Laila Knoll, Mia Konrad, Theresa Korn, Marvin Ott und Ronja Schmid.

Michelwinnaden

Elena D‘Ettorre, Lena Frick, Julian Hepp, Justin Christoph Lemmle, Lena Lemmle, Celina Marschall-Mansuroglu, Beate Miller, Josefine Rundel, Linda Sigg.