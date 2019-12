11. Dezember: Das sind die Gewinner der Adventskalender-Aktion

Heute hat sich das elfte Türchen am Adventskalender der Bad Waldseer Bildungsstiftung geöffnet. Und das sind die Gewinnnummern und Preise:

Der Besitzer des Kalenders mit der Nummer 3851 hat einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Euro im Café am Klosterhof gewonnen. Die Kalendernummer 1949 hat ein Exklusiv-Ticket für zwei Personen im Sport Palast Fitness Point im Wert von 100 Euro gewonnen. Der Kalender mit der Nummer 3279 hat einen Einkaufsgutschein bei Frauenzimmer im Wert von 100 Euro gewonnen. Einen Einkausgutschein im Wert von 100 Euro beim Garten Igel in Biberach gibt es für die Kalendernummer 2180. Und für die Nummer 3480gibt es einen Verzehrgutschein im Café am Markt in Höhe von 20 Euro. Die Preise können unter Vorlage der Original-Kalender abgeholt werden im Sekretariat der Volksbank oder Tel.: 07524 / 996411.