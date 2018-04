102 Patenhühner leben nun in Unterurbach

Besser hätte die Begrüßung der Patenhühner am Samstag auf dem Hof Wild nicht ablaufen können: Etwa 60 frohgelaunte große und kleine Besucher fanden sich bei herrlicher Frühlingssonne in Bad Waldsee-Unterurbach ein. Schon von Weitem war neben dem großen Gewächshaus der Gemüse-Solawi der neue mobile Hühnerstall der Solidarischen Hühnergemeinschaft zu erblicken.

Um 14 Uhr öffnete Projektbegleiter Siegbert Gerster die beiden Tore zum Auslauf der 102 weißen „Domäne Silber“-Hühner und der zwei Hähne. Doch es gab hier kein Gedränge, während die einen noch mit dem Eierlegen beschäftigt waren, trauten sich die anderen Hühner nur langsam auf die satte grüne Wiese.

Der Umzug der Hühner vom Hofgut Hinterstrauben, Ravensburg, nach Bad Waldsee erfolgte in der Nacht zum Samstag. Am Vorabend segnete Pfarrer Stefan Werner in kleiner Runde das neue Hühnermobil und besprengte es mit Weihwasser. Zu den Gitarrenklängen des Pfarrers, welcher auch selber ein Patenhuhn besitzt, wurden anschließend frohe Lieder gesungen. „Wenn die „Damen“ Lust haben, legen sie jeden Tag ein Ei, es kann aber auch nur jeden zweiten Tag sein“, so Siegbert Gerster in seinem Statement. „Wichtig ist für uns das Tierwohl, deshalb gibt es bei uns keine Abrollnester, mit Dinkelspelzen eingestreut, können es sich die Hühner zum Eierlegen bequem machen.“

Franz-Daniel und Christa Pfaff aus Gaisbeuren freuen sich als neue Huhnpaten über die Eier von glücklichen Hühnern: „Der monatliche Preis von 13,90 Euro ist gerechtfertigt, wir wären sogar bereit, auch einen höheren Betrag zu akzeptieren.“ Hier pflichtete eine weitere Patin bei: „Ich habe sogar zwei Patenschaften unterzeichnet. Neben den guten Eiern ist mir auch wichtig, dass die Bruderküken nicht als Eintagsküken zu Tierfutter verarbeitet werden.“ Diese Hähne dürfen vier Monate auf die grüne Wiese. Spontan wurden weitere Anteile gezeichnet, etwa 25 Patenschaften sind noch frei.