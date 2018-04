100 Jungmusiker zeigen hohes musikalisches Niveau

Erfolgreiche und nachhaltige Jugendarbeit ist für alle Vereine zur Zukunftserhaltung wichtig. Dabei ist es für die Verantwortlichen zwingend notwendig, mit der Zeit zu gehen und die Angebote für die Jugend attraktiv zu gestalten. Die Kameradschaft in den Vereinen, aber auch über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus spielt dabei eine bedeutende Rolle. Aber auch das Gefühl, durch Engagement erfolgreich zu sein, ist für die jungen Menschen ebenso wichtig wie für langjährig ehrenamtlich Engagierte. Der alljährliche „Tag der Bläserjugend“ kombiniert wichtige Elemente der Nachwuchsförderung. Von den Musiklehrern im eigenen Musikverein kompetent vorbereitet, stellen sich die Jungmusiker einem hochkarätigen Wertungsspiel, finden in anderen Vereinen Gleichgesinnte und freunden sich an und erleben die Wertschätzung ihres regelmäßigen Übens durch hochkarätige Wertungsrichter.

Zirka 100 Jungmusiker aus dem Blasmusikkreisverband Ravensburg, aber auch aus benachbarten Blasmusikkreisverbänden, sind am vergangenen Samstag in Reute-Gaisbeuren angetreten, um ihr Können zu demonstrieren und beurteilen zu lassen. In 47 musikalischen Vorträgen brachten Solisten und kleine Ensembles ihrem jeweiligen Leistungsstand entsprechend zu Gehör, wie sie Musiktheorie und Praxis zu einem Ganzen verbinden.

Die Ergebnisse der Wertungsspiele wurden abends in einem feierlichen Konzertrahmen präsentiert. Das Kreisverbandjugendblasorchester (KVJBO) beendete den „Tag der Bläserjugend“ mit einer kleinen Auswahl seines Programms. Rudolf Hämmerle, der erste Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg, freute sich sehr, zu diesem kleinen aber feinen Konzertabend prominente Gäste aus der Blasmusikszene begrüßen zu dürfen.

Mit dem schnellen und energiegeladenen Eröffnungsstück „Ignition“ von Todd Stalter leitete Dirigent Thomas Wolf mit dem jungen Auswahlorchester des Kreisverbandes von der unbeschreiblichen Energie des Wertungsspieltages über zum Funken der Begeisterung, den jeder Musiker in sich trägt. Der Choral „Abendmond“ von Thiemo Krass ist ein ruhiges und friedvolles kleines Stück mit genügend Raum, um sich ganz auf Aspekte wie Zusammenspiel, Intonation, Phrasierung und Klang zu konzentrieren. Hier sind musikalisches Talent, Fachkenntnisse und musikalische Kompetenz der jungen Musiker gefordert und unter Beweis gestellt. Highlight des Konzertabends war die „Suite from Hymn of the Highlands“ von Philippe Sparke, die auf hohem Niveau drei eindrucksvolle musikalische Bilder der schottischen Highlands zeichnet. Tosender und anhaltender Applaus belohnte den Fleiß und die intensive Arbeit der Jungmusiker.

Nun war es an der Zeit, endlich die Ergebnisse des Wertungsspiels bekanntzugeben. Unter dem Motto „Jugend ist unsere Zukunft“ gab die Bezirksjugendleiterin Kathrin Bischofberger die Ergebnisse der Wertungsspiele bekannt. Dass durchweg alle jungen Musiker mit sehr guten oder hervorragenden Ergebnissen abschnitten, zeigt das hohe Niveau der musikalischen Ausbildung. Und so war es ein knapper Wettstreit um den Präsidentenpreis, der seit einem Jahr von den drei Kreisverbandsvorsitzenden der vergangenen Jahrzehnte Josef Mütz, Reinhard Koppers und Rudolf Hämmerle gestiftet und als besondere Auszeichnung den jeweils Punktbesten aus der Kategorie Solo, Duo, Trio, Ensemble und Orchester übergeben wird.

Lena Hepp, Caroline Kopf, Julia Stehle und Jonas Frick erspielten als Klarinettenquartett mit 85 von 100 Punkten den begehrten Preis in der Kategorie Ensembles und bewiesen, dass die Kooperation zwischen dem Musikverein Michelwinnaden und der Jugendmusikschule Bad Waldsee Erfolg hat. Mit 93,5 Punkten begeisterte das Saxophontrio Jasmin Krafzik, Daniel Laux und Caterina Perfetto die Jury und machten ihre Vereine (MV Blönried–Zollenreute, MV Ertingen, SK Aulendorf) stolz. Romy Bentele und Franziska Valentin (Musikschule Ravensburg und MV Blitzenreute) erreichten als Querflötenduo 95 Punkte und erhielten den Präsidentenpreis in der Kategorie Duett.

Mit 99,4 von 100 möglichen Punkten hat sich die neunjährige Katja Kempter vom Musikverein Eglofs mit ihrem Trompetensolo nicht nur in die Herzen der Juroren gespielt, sondern konnte sich auch über die Glückwünsche aus der gesamten Blasmusikszene freuen.