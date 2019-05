100 Jugendliche machen bei 72-Stundenaktion mit

Um die Welt in 72 Stunden ein wenig besser zu machen, sind seit Donnerstag, 23. Mai, 17.07 Uhr auch in Bad Waldsee an die 100 Jugendliche am Start. Wie die Seelsorgeeinheit Bad Wladsee weiter mitteilt, hat die bundesweite 72-Stunden-Aktion über 80 000 Teilnehmende in mehr als 3200 Gruppen. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist das Dekanat Allgäu-Oberschwaben mit über 800 Jugendlichen vertreten. Vier Projektgruppen sind dabei auch aus der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee seit Donnerstag aktiv.

Die Landjugend Michelwinnaden hat sich demnach den Burgweiher ausgesucht. Sie errichtet dort zwei Holzliegen. Außerdem wird sie den Weiher und das umliegende Gelände einer gründlichen Putzete unterziehen. Am Sonntagmorgen soll ein Fest veranstaltet werden. Dazu ist die ganze Bevölkerung Michelwinnandens und selbstverständlich darüberhinaus eingeladen.

Im Rahmen ihrer Firmvorbereitung haben sieben junge Mädchen sich entschieden, ebenfalls an der 72-Stunden-Aktion teilzunehmen. Sie haben sich das Projekt „Kinderhilfe Tanzania“ gewählt, mit dem das Ehepaar Blaser aus Gaisbeuren schon seit Jahren unterwegs ist. Aufgabe ist es, dieses Projekt bekannter zu machen. Darüber hinaus geht es für die Jugendlichen darum, sich mit afrikanischer Lebenskultur auseinanderzusetzen und auch Kontakte mit Menschen aus Afrika zu knüpfen, die hier in Bad Waldsee leben. Mit ihnen zu trommeln, zu kochen und ein Fest zu feiern, sind Teilaufgaben innerhalb der 72 Stunden. Für dieses afrikanische Fest im Gemeindehaus St. Peter können sich Interessierte gerne melden. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 0157 / 52915846.

Die Ministranten Bad Waldsee zusammen mit der Jungkolpinggruppe sind im Wald zwischen Waldsee und Haisterkirch unterwegs. Bei ihrer Aufgabe dreht sich alles um den Mountain-Bike-Parcours „Saubadtrail“. Dort verbreitern und befestigen Wege, stellen neue Beschilderungen auf. Eine Aufgabe ist auch, sich zu überlegen, wie ein Abschluss mit Öffentlichkeit am Saubadtrail gefeiert werden kann.

Eine ganz andere Aufgabe stellt laut Mitteilung sich den Ministranten von Haisterkirch. Sie sind aufgefordert, ein Grabfeld für Sternenkinder auf dem Friedhof in Haisterkirch anzulegen. Dazu gehören das Anlegen des Grabfelds, sich über die Thematik Sternenkinder zu informieren und Holzengeln herzustellen.

Die 72-Stundenaktion hat das Ziel, nicht nur soziale Projekte für andere Menschen umzusetzen, sondern auch den Glauben durch diese Aktionen greifbar und sichtbar werden zu lassen. Konkret soll das im Sonntagsgottesdienst erlebbar werden, wenn um 11 Uhr in St. Peter beim Firmeröffnungsgottesdienst die unterschiedlichen Projekte vorgestellt werden.