100.000 Tests auf Lager: In Waldsee ist das Corona-Testangebot gesichert

Die Öffnungszeiten der Teststation in der Stadthalle sind am Montag von 7 bis 10 Uhr und 16.30 bis 19 Uhr, am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 7 bis 10 Uhr und am Donnerstag von 16.30 bis 19 Uhr. An Feiertagen besteht kein Testangebot. Wer sich testen lassen möchte, wird gebeten, auf www.coronatest-rv.de einen Termin zu vereinbaren. In Ausnahmefällen sei eine Anmeldung auch direkt vor Ort möglich.