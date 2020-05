10 200 Blumen und Stauden verschönern nun den Waldseer Stadtgraben

Mehr als 10 200 Stauden, Blumenzwiebeln und Gehölze sind in den vergangenen zwei Wochen im Bad Waldseer Stadtgraben, zwischen Muschgay- und Hauptstraße, gepflanzt worden. So wurde dieser Bereich großflächig umgestaltet. Schon jetzt wirkt der kleine „Park“, direkt in der Altstadt und mit den fünf neu fundamentierten und frisch belatteten Sitzbänken größer und einladender als zuvor – fast schon wie ein Ruhepol, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee. Und weiter: Die neue Bepflanzung sei so gewählt, dass das ganze Jahr über Pflanzen blühen und damit Lebensraum und Nahrung für Insekten vorhanden ist. In den nächsten Jahren werden verschiedene Wildrosen von Hundsrose, bis Filz- und Zimtrose blühen. Aber auch Anemonen, Iris, Kräuter und viele andere auf einander abgestimmte Wild- und Kulturstauden sowie Gehölze aus lokaler Aufzucht wurden gepflanzt. Man habe darüber hinaus auch auf die Belange des Natur- und Umweltschutzes sowie der Biodiversität geachtet. Zusätzliche Nistkästen wurden ebenfalls angebracht.