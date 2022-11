10.000 Euro für die Waldseer Suppenküche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beiden Geschäftsführer der Firma Ernst Granzow haben den Verein Suppenküche Klosterstüble in Bad Waldsee mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro bedacht.

Der Elektrogroßhändler Granzow ist in Baden-Württemberg tätig und mit einer Niederlassung in Bad Waldsee ansässig. Die bereits 1919 gegründete AEW – ursprünglich „Allgäuer Elektrizitätsgesellschaft Waldsee“ – ist die größte Filial-Niederlassung, welche 1987 von der Firma Granzow übernommen wurde und in Kürze in einen modernen Neubau umziehen wird. Das Unternehmen verzichtet seit einigen Jahren auf den Versand von Kundenpräsenten zu Weihnachten und unterstützt stattdessen einen regionalen Verein mit einer Weihnachtsspende. Damit soll ein sinnvoller Beitrag geleistet und etwas an die Gesellschaft zurückgegeben werden.