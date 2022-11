10 000 Euro für die Waldseer Suppenküche

Der Krankenpflege- und Förderverein „Gelebte Solidarität“ in Bad Waldsee hat 10 000 Euro an die Suppenküche „Klosterstüble“ in Bad Waldsee gespendet. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Der Betrag soll den Ukraine-Flüchtlingen zugutekommen.

Weitere rund 3500 Euro gingen an die sozialen Hilfsdienste der Kirchen in Bad Waldsee, den Besuchsdienst, die Nachbarschaftshilfe, die Hospizgruppe und die Trauerpastoral.

Wie es in dem Bericht heißt, wurde bei der letzten Vorstandssitzung in diesem Jahr dem Vorsitzenden der Suppenküche, Rudi Heilig, der Scheck mit der Spende überreicht. „Der Verein will damit eindrücklich zeigen, welchem Zweck er dient“, heißt es dazu im Bericht. Die Freude beim Vorsitzenden war laut Verein entsprechend groß, und er würdigte dabei die langjährige und vielfältige Unterstützung der Suppenküche.

Allein 100 000 Euro für die Suppenküche

In diesem Zusammenhang wies laut Bericht Kassier Paul Kohlschreiber darauf hin, wie umfänglich die Unterstützung des Vereins „Gelebte Solidarität“ in der Vergangenheit allein an die Suppenküche ausgefallen sei. Gut 100 000 Euro seien gespendet worden. Mit dem Geld hätten Menschen in Not die Solidarität von mitfühlenden und mitleidenden Menschen erfahren dürfen.

Weitere rund 33 000 Euro, inklusive einem aktuellen Zuschuss in Höhe von etwa 3500 Euro, seien in derselben Zeit Familien in Not, Einzelpersonen sowie den sozialen Hilfsdiensten wie dem Besuchsdienst, der Hospizgruppe, der Nachbarschaftshilfe oder Trauerpastoral zugutegekommen.

Vorsitzender Marcel Görres verabschiedet

Zudem stand die Vorstandssitzung unter der Leitung von Pfarrer Thomas Bucher unter dem Zeichen der Verabschiedung des langjährigen, vor kurzem ausgeschiedenen Vorsitzenden Marcel Görres. Offiziell von der Pfarrei St. Peter wurde Görres indes am 20. November im Gemeindehaus St. Peter verabschiedet.