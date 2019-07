Überraschung beim Waldstockfestival

Es ist seit mehr als 30 Jahren fester Bestandteil des Musik- und Kultursommers rund um Bad Waldsee: Das Waldstock Festival am Grillplatz bei Gaisbeuren. Die Ehrenamtlichen des Waldstock-Vereins rund um Vorstandsmitglied Sebastian Ehinger sind noch mitten in der Aufbauphase, bevor die Open-Air-Veranstaltung am Donnerstag mit einem Kleinkunstabend beginnt.

Material zum Veranstaltungsort schaffen, die Bühnen, Hütten und Verkaufsstände aufbauen sowie die bunten Lampions im Wald verteilt aufhängen – die Tage vor dem Festival bedeuten für die Ehrenamtlichen des Waldstock-Vereins großen Organisationsaufwand, damit ab Donnerstag alles reibungslos klappt.

Das Festival wartet wieder mit einem außergewöhnlichen Programm auf: Der Kleinkunstabend soll heuer etwas Besonderes sein, denn der Verein feiert in diesem Jahr Zehnjähriges. Der Abend lädt zum gemeinsamen Singen mit dem Team Bodensee des Formats „Rudelsingen“ ein: Eine Live-Band spielt auf der Bühne verschiedener Musikrichtungen, auf einer Leinwand läuft ähnlich einer Karaoke-Veranstaltung der Text mit. „Da ist es nicht schlimm, wenn man die Töne nicht so trifft“, meint der Organisator schmunzelnd. Das Singen in der Gruppe mache einfach Spaß.

Am Freitag heizen wie gewohnt verschiedene DJs dem Publikum ein, am Samstag stehen Bands und Singer/Songwriter auf der Hauptbühne und dem „Schiff“.

Wie immer ist der Eintritt am Freitag und Samstag frei, die Veranstaltung finanziert sich vor allem durch den Verkauf von Getränken und mithilfe von Sponsoren. „Das Line-Up ist wieder eine schöne Mischung aus neuen, lokalen Künstlern in Verbindung mit überregionalen, bekannten Musikern“, sagt Ehinger voller Vorfreude auf die kommenden Festival-Tage. Besonders gespannt ist er auf ein Höhepunkt am späten Freitagabend, der eine Überraschung werden soll. „Das wird eine technische Herausforderung, ein richtiges Schmankerl“, verspricht der Veranstalter.

Der Auswahlprozess der Auftretenden läuft seit etwa März, im Bewerberportal gingen wieder über 300 Bewerbungen ein. Bei der Auswahl achten das Bandkomitee und andere Vereinsmitglieder zum einen darauf, ob die dargebotene Musik zum Festival passt. Zum anderen gibt es Pluspunkte für den regionalen Bezug und ob die Musiker vielleicht schon einmal als Helfer beim Festival tätig waren oder wie die Band „Peter Pux“ bereits dort als Newcomer aufgetreten waren. Gerade mit neuen, jungen Bands und Künstlern fiebert Organisator Ehinger mit: „Zu sehen, wie die sich freuen, weil sie das erste Mal auf einer größeren Bühne stehen – das ist eine große Freude.“

Für den Ablauf trägt eine Vielzahl von helfenden Händen bei. „Für beide Festival-Tage haben wir etwa 115 Schichtdienste“, beziffert Ehinger den Aufwand. Einige Freiwillige füllen gleich mehrere Schichten aus, trotzdem werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Interessierte können sich in den Listen auf der Webseite eintragen. Auch wenn Ehinger die Veranstaltung schon etliche Jahre mit organisiert hat, freut er sich jedes Jahr aufs Neue auf den mit Musik erfüllten Wald: „Das Festival ist für die Helfer immer eine große Spielwiese. Und die Atmosphäre ist hier in der Gegend einfach einmalig.“