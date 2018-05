Überlegungen neu aufrollen

Mit der Klarstellung des Handels- und Gewerbevereins müssen die Überlegungen zu einem verlängerten Altstadt- und Seenachtfest neu aufgerollt werden. Es scheint einen einvernehmlichen Weg für alle Festgäste, Händler und Vereinsmitglieder zu geben. Mit einfachen Mitteln und einer neuen Standkonzeption erscheint die Ausweitung des traditionellen Festes realisierbar: Aufbau am Freitagabend, Festbeginn am Samstag um 10 Uhr, eine lebendige Innenstadt den ganzen Samstag über. Nun liegt es am Willen der Verantwortlichen.