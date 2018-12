Überholmanöver: Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall

Zwei schwer und drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer, drei nicht mehr fahrbereite Autos sowie rund 21 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 6.45 Uhr nach einem Überholmanöver auf der Landesstraße 314 bei Mennisweiler ereignet hat. Das teilte die Polizei mit.

Ein 19-jähriger VW-Golf-Fahrer fuhr hinter einem Lastwagen auf der Landstraße von Mennisweiler kommend in Richtung Bad Wurzach. In einer leichten und übersichtlichen Linkskurve scherte er laut Polizei nach links aus, um den vorausfahrenden Lkw zu überholen. Als er eine entgegenkommende 21-Jährige in ihrem Dacia wahrnahm, versuchte er sich wieder hinter dem Lkw einzuordnen, was ihm jedoch nicht gelang.

Opfer werden in den Fahrzeugen eingeklemmt

Zunächst kollidierte der 19-Jährige mit seinem VW mit der entgegenkommenden 21-jährigen Dacia-Fahrerin, im Anschluss prallte der junge Mann mit seinem VW gegen einen hinter ihm fahrenden Daimler-Benz einer 42-Jährigen.

Der VW kam nach Polizeiangaben am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand, der Dacia in einer Böschung rechts neben der Fahrbahn. Der VW-Fahrer und die Dacia-Fahrerin, die in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden, mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Straße ist drei Stunden gesperrt

Ein 17-jähriger Beifahrer im Golf und die 42-jährige Daimler-Fahrerin wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Eine 54-jährige Ersthelferin erlitt einen Schock und musste ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und befreite unter anderem die 21-Jährige aus ihrem Fahrzeug.

Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Während der Einsatzmaßnahmen war die L 314 für rund drei Stunden voll gesperrt.

