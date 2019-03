Überglücklich: Sammlerkönig hat sein Akkordeon wieder

Sammlerkönig Berthold Schmidinger hat sein goldenes Akkordeon wieder. Am Gumpigen Donnerstag wurde ihm sein liebgewonnenes Instrument gestohlen, am Freitagmorgen wurde dem „Grünen-Baum“-Chef die Ziehorgel zurückgebracht.

Wie Schmidinger berichtet, hat sich ein Kurgast bei ihm gemeldet und Bilder des Akkordeons gezeigt. Auf den Fotos war in der Tat das verschollene Instrument zu sehen. Es stand in der Nähe der Ölmühle im Dreck. Die Aufnahmen seien schon ein paar Tage alt gewesen, gleichwohl war die Ziehorgel noch an Ort und Stelle und so brachte der Kurgast dem Bad Waldseer Sammlerkönig sein Instrument wieder. „Ich war einfach nur froh, dass ich die Quetsche wohlbehalten wiederbekommen habe“, schildert Schmidinger den Moment der Übergabe. Warum sich der Kurgast erst nach einigen Tagen meldete blieb auch auf direkte Nachfrage Schmidingers unklar.

Der Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“ („Goldenes Akkordeon des Sammlerkönigs gestohlen“, 7. März) habe den Kurgast zu Schmidinger geführt. „Ich habe innerlich Juhu geschrien. Das Akkordeon begleitet mich seit meiner Kindheit und es ist ein tolles Stück“, erklärt Schmidinger glücklich. Etliche Musiker hätten ihn auf den Diebstahl angesprochen und die Daumen für die Rückkehr gedrückt.