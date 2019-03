Über Solarpark wird im AUT beraten

Über einen möglichen Solarpark zwischen Waldsee und Haslanden östlich der Bahnlinie Waldsee-Aulendorf berät der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 11. März, um 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus. Darüber hinaus nimmt sich das Gremium dem möglichen Neubau der Flüchtlingsunterkunft im Mohnweg in Gaisbeuren an sowie einem möglichen neuen, 0,84 Hektar großen Wohngebiet zwischen Molitorstraße und Alois-Lang-Straße. Auch der Bebauungsplan „Beim Pfändle“ wird die Ausschussmitglieder beschäftigen.