Über Süßes und Aberglaube

Die Volkshochschule Bad Waldsee hat im Februar noch einiges zu bieten: Der Sprachkurs „Spanisch A1“ für Anfänger beginnt etwa am Donnerstag, 22. Februar (14 Termine), 18.30 und 19.30 Uhr, in der Realschule (Raum 124). Die Gebühr beträgt 63 Euro.

Im Kurs „Lernen mit Freude“ können Schüler der Klassen 5 bis 7 am Freitag, 23., und Samstag, 24. Februar, 15.30 und 12.30 Uhr, in der VHS (1. OG) Übungen, Spiele, viele Infos rund ums Lernen sowie Techniken zur Steigerung ihrer geistigen Leistungsfähigkeit kennenlernen. Materialkosten von 1,50 Euro pro Teilnehmer werden direkt im Kurs abgerechnet. Die Gebühr beträgt 29 Euro.

Die Reihe „Yoga-Übungen zur inneren Balance“ bietet am Freitag, 23. Februar, um 17.30 Uhr im Gymnastikraum der VHS ein Kennenlernen dessen an, was ohne allzu große Anstrengung zur Stärkung für den Rücken und zum Ausgleich für die eigene Mitte getan werden kann. Mitgebracht werden sollten bequeme Kleidung, eine Decke und ein Kissen. Die Gebühr beträgt 32 Euro.

Eine sanfte, aber wirkungsvolle Trainingsmethode für Körper und Geist wird im Kurs „BodyBalancePilates“ gezeigt, in dem einzelne Muskeln oder Muskelpartien gezielt aktiviert, entspannt oder gedehnt werden. Mitgebracht werden sollten ein großes Handtuch und bequeme Kleidung. Der Kurs ist am Freitag, 23. Februar, um 17.30 Uhr im Gymnastikraum der VHS. Die Gebühr beträgt 73 Euro.

Die „Gruselige Waldseer Stadtführung“, bei der der Aberglaube alter Zeiten im Mittelpunkt steht, findet am Freitag, 23. Februar, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Frauenbergkapelle. Die Teilnahme kostet elf Euro. In einem Vortrag mit Bildern aus dem Leben von Henri Matisse erleben Interessierte am Dienstag, 27. Februar, ab 19 Uhr in der VHS (1. OG, Raum 2) den Maler und Geschichten aus einer „revolutionären“ Malerepoche der klassischen Moderne. In gemütlicher Runde können Fragen gestellt und das Gesehene besprochen werden, bei Bedarf auch mit kleinen praktischen Malübungen, die zum Verständnis beitragen. Die Teilnahme kostet neun Euro.

Eine Diätassistentin gibt am Mittwoch, 28. Februar, um 10 Uhr im Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben, Schillerstraße 34, einen Überblick über verschiedene Süßungsmittel – vom klassischen Vertreter wie Zucker oder Honig über Exoten wie Kokosblütenzucker oder Birkenzucker bis hin zu Süßstoffen. Außerdem erfahren die Teilnehmer, was hinter den Begriffen „zuckerreduziert“ oder „ohne Zuckerzusatz“ steckt. Der Eintritt ist frei.