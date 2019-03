„Ökumene am Ort“ lädt zu Diskussionsabenden

In der Reihe „Ökumene am Ort“ laden die beiden Waldseer Kirchengemeinden zu zwei Gesprächsabenden ein: Am Dienstag, 2. April, lautet das Thema im evangelischen Gemeindezentrum „Abendmahl und Eucharistie“. Dieses dürfte nach dem aktuellen Besuch von Bischof Gebhard Fürst in Ravensburg reichlich Diskussionsstoff bieten. Wie berichtet, hatte der höchste Würdenträger der Diözese in einem theologischen Vortrag vor 400 Zuhörern dem Wunsch vieler Christen nach einer gegenseitigen Einladung zu Abendmahl und Kommunion erneut eine Absage erteilt. Und sein „Herzenswunsch“, wonach evangelische Christen künftig „anders mit Leib und Blut Christi umgehen sollten als bisher“, hat viele Besucher zusätzlich irritiert und verärgert. Am Dienstag, 9. April, geht es dann im katholischen Gemeindehaus um den Komplex „Kirche und Amt“. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr.