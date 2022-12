Ökologie trifft auf soziales Engagement

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwanzig Weihnachtsbäume spendete die BUND AG Bergatreute der Suppenküche Bad Waldsee. Die jungen Fichten stammen aus einer Landschaftspflegemaßnahme und mussten sowieso jetzt der Schutzfläche entnommen werden, damit diese nicht verbuscht. „Es freut uns, mit diesen wild gewachsenen Fichten bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu Weihnachten eine kleine Freude zu machen“, so der Projektleiter Bastian Brinkmann und Friedemann Reiser vom Bund für Umwelt und Naturschutz aus Bergatreute. Die vom Eisregen schweren Bäume wurden von den Helfern mit Handsägen geschnitten und an die Ziehgasse geschleppt. Von dort aus ging es dann mit einem alpinen Forstfahrzeug nach Bad Waldsee, wo die Bäume an Rudi Heilig von der Suppenküche Bad Waldsee übergeben wurden.

Auf der Freifläche soll ein Offenlandbiotop zum Schutze seltener Pflanzenarten entstehen, die es dort noch gibt. Dazu gehört auch das Weideröschen, welches die einzige Futterpflanze des Fledermausschwärmers ist. Dieser Nachfalter gilt in Baden-Württemberg mittlerweile als ausgestorben. Die Helfer der BUND AG hoffen, dass mit einem verbesserten Nahrungsangebot dieser Schmetterling wieder zurückkehrt und sich dort erneut ansiedelt.

Die Bad Waldseer Suppenküche ist dankbar für diese großzügige Aktion zu Weihnachten. Somit können auch Personen, welche kein Geld zum Erwerb eines Tannenbaumes haben, sich an Weihnachten eines schönen Christbaumes erfreuen.

Da der Heilige Abend dieses Jahr auf einen Samstag fällt, haben die Verantwortlichen geregelt, dass die Suppenküche diese Woche sogar an sechs Tagen geöffnet hat. Gerne werden Anmeldungen unter der Telefonnummer 07524/5608 (Rudi Heilig) entgegengenommen.