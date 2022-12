Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bad Waldsee über die Feiertage

Die Stadt weist auf folgende eingeschränkte Öffnungszeiten hin:

Das städtische Bürgerbüro hat am 24. Dezember und 31. Dezember sowie am 6. und 7. Januar geschlossen.

Die Tourist-Information, Hauptstelle Ravensburger Straße 3, bleibt an den Samstagen im Winterhalbjahr (Oktober bis April) geschlossen. Die Tourist-Information im Haus am Stadtsee ist vom 23. Dezember bis einschließlich 8. Januar geschlossen.

Das Standesamt steht zu seinen gewohnten Öffnungszeiten, außer an den Feiertagen, für die Bürger zur Verfügung. Für die Weihnachtsfeiertage ist für etwaige Sterbefälle eine Rufbereitschaft des Standesamts am 26. Dezember über die örtlichen Bestattungsinstitute in der Zeit von 8 bis 10 Uhr eingerichtet.